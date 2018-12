Mays Brexit-Pläne stoßen auf scharfe Kritik in der britischen Opposition

"Einige der Wortgefechte hier waren zäh. Aber ich entschuldige mich nicht. Ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich für die Interessen des Parlaments und die des gesamten Vereinigten Königreichs einstehe. Wir beabsichtigen, die Abstimmungsdebatte am 7. Januar wieder aufzunehmen und eine Woche später darüber abzustimmen", sagte May.

Sie rief die Abgeordneten dazu auf, nicht wortbrüchig gegenüber dem britischen Volk zu werden. Ein weiteres Referendum füge der Politik außerdem einen irreparablen Schaden zu. Millionen von Menschen, die in die Demokratie vertrauten, würden dadurch enttäuscht werden. May warnte vor einer Spaltung des Landes.

Mays Rede stößt auf harte Kritik der Opposition

Der Oppositionsführer Jeremy Corbyn will eine symbolische Vertrauensabstimmung gegen May abhalten. Diese ist symbolisch, stürzen kann er sie nicht. Die Premierministerin habe in Brüssel nichts erreicht. Es gäbe keinen Fortschritt. Er warf der Premierministerin außerdem vor, vor der Abstimmung davon gerannt zu sein und sich nicht der Meinung des Parlaments gestellt zu haben. May hätte jegliche Autorität mit ihrem Verhalten verloren. Er forderte eine Abstimmung zum geplanten Abkommen noch vor Weihnachten.

"Eine verantwortungsbewusste Premierministerin würde die Abstimmung über das Abkommen diese Woche machen. Damit wir die katastrophalen Verhandlungen dieser Regierung hinter uns lassen können. Es ist eine konstitutionelle Krise und die Premierministerin ist ihre Architektin."