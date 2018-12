Ungarn: Protest gegen Regierung wird größer

In Ungarn hat sich der Protest gegen die Regierung am Wochenende ausgeweitet. In Budapest zogen Tausende am Sonntag vom Heldenplatz zum Parlament bis vor das Gebäude des staatlichen Rundfunks. Entzündet hatte sich der Protest an einem Arbeitszeitgesetz, aber die Demonstranten fordern auch einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den Verzicht auf eine geplante Justizreform, die der Regierung mehr Macht geben könnte.