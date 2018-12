Berlin: Razzia in As-Sahaba-Moschee

In Berlin ist die Polizei mit einer Razzia gegen die islamistische Szene vorgegangen. Es gab eine Durchsuchung in der salafistischen As-Sahaba-Moschee im Stadtteil Wedding und anderen Objekten, so die Generalstaatsanwaltschaft. Der Imam der Moschee soll Islamisten in Syrien Geld "für den Erwerb von Ausrüstung zur Begehung terroristischer Straftaten" zur Verfügung gestellt haben.