Das sagen die Iren zur EU-Außengrenze auf ihrer Insel

"Wenn Sie die physische Infrastruktur aufbauen, wo Leute protestieren können - oder - Gott bewahre -jemand angreifen kann, wissen Sie, böse Geister werden schnell geweckt. Wir hoffen, dass das nie passiert. Es wird nicht wieder so schlimm wie vorher, aber wir werden sporadische Angriffe erleben", meint Damian McGenity, der in der Grenzregion lebt.

Diese Grenze steht im Mittelpunkt der Brexit-Debatte. Jahrzehntelang war sie ein Schlachtfeld, überall erinnern Mahnmale an die zahlreichen Toten in dieser Grenzregion.

_"Denken Sie wirklich, dass wir uns von ihnen wieder etwas vorschreiben lassen? Ich würde sagen, lasst uns wieder in den Krieg ziehen." _

Nordirland: Frieden und Wohlstand stehen auf dem Spiel

Der Großteil der Bevölkerung hat Angst, dass die Gewalt wieder aufflammt: "Wenn es wieder eine richtige Grenze in Nordirland gibt, wäre das hoffnungslos. Es wäre das Ende Nordirlands."

Großbritannien will eine Grenze auf der grünen Insel verhindern, indem das Land vorerst in der Zollunion bleibt... Aber es gibt weder einen Topf mit Gold noch Rückversicherungen am Ende des Regenbogens an der irischen Grenze.

"In weniger als 100 Tagen will Großbritannien die Europäische Union verlassen, die größte Veränderung seit mehr als 50 Jahren. Frieden und Wohlstand stehen auf dem Spiel - in einem fragilen Land, das die EU nicht verlassen wollte und nun dazu gezwungen wird. Welchen Schaden das anrichten wird, ist ungewiss."