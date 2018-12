Reporter ohne Grenzen: Weltweit wurden 80 Journalisten im Jahr 2018 getötet

In vielen Ländern der Welt ist Journalismus ein gefährlicher Beruf. Morde an Reportern bleiben oft ungesühnt und Repressionen gegen ihre Arbeit werden teilweise raffinierter.

Seit jeher riskieren Journalisten in manchen Teilen der Welt ihr Leben. Für dieses Jahr hat die Organisation Reporter ohne Grenzen einen Bericht dazu erstellt: Mindestens 80 Medienschaffende wurden 2018 getötet. Besonders gefährlich sind fünf Länder, in denen mehr als die Hälfte ums Leben kam: Afghanistan (15 Opfer), Syrien (11 Opfer), Mexiko (9 Opfer), Jemen (8 Opfer) und Indien (6 Opfer). Auch in den USA starben sechs Journalisten. Vier von ihnen wurden beim Anschlag auf die Zeitung „Capital Gazette“ in Annapolis im US-Staat Maryland getötet.