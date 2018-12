Russisches Frachtschiff läuft bei Cornwall auf Grund

Vor der Küste von Cornwall in Großbritannien ist ein russisches Frachtschiff am frühen Dienstagmorgen auf Grund gelaufen. Die britische Küstenwache sagte, dass 18 russische Besatzungsmitglieder an Bord des 180 Meter langen Massengutfrachters waren, als es zwischen den Stränden Swanpool und Gyllyngvase landete.