Weihnachtsstreik bei Amazon

In Deutschland streiken die Beschäftigten des Versandhandelsunternehmens Amazon. Betroffen sind die Werke in Werne und Leipzig, vergangene Woche gab es bereits Arbeitsniederlegungen in Rheinberg. Dass dies kurz vor den Festtagen geschieht, ist kein Zufall und hat bei den Amazon-Angestellten bereits Tradition. Weshalb streiken die Beschäftigten?