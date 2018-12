Angst um Ausbleiben der Touristen nach Mord an jungen Frauen am Mount Toubkal

Der Schock ist groß in Marokko nach der Ermordung von zwei jungen Rucksacktouristinnen. Eine Dänin und eine Norwegerin, die vor dem Aufstieg auf den Mount Toubkal in einem Zelt übernachten wollten, waren erstochen aufgefunden worden. In Marrakesch wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Die Menschen in der Region, die vom Tourismus leben, machen sich Sorgen, dass wie zuvor nach Anschlägen jetzt die Touristen ausbleiben könnten. Ein Restaurantbetreiber hatte den beiden Frauen empfohlen, einen Bergführer mitzunehmen.