Britische Unternehmen warnen vor ungeregeltem Austritt

Etwa 100 Tage vor dem Brexit geht Großbritannien in die Weihnachtspause, ohne dass es politisch vorwärts geht. Da eine Mehrheit für ihren mit der EU ausgehandelten Vertrag nicht in Sicht ist, will Premierministerin Theresa May das Unterhaus erst Ende Januar darüber abstimmen lassen. Scharfe Kritik an Mays Verschiebung kam vom Oppositionsführer Jeremy Corbyn.