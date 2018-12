Elon Musk eröffnet Hyperloop-Tunnel in Los Angeles

Tesla-Chef Elon Musk hat einen gut 1,8 Kilometer langen Test-Tunnel in Los Angeles eröffnet. Musks Firma Boring Company hat den ambitionierten Plan, den Verkehr in Großstädten stärker unter die Erde zu verlegen. Der Tunnel ist nicht viel breiter als ein Auto.

Die Idee ist, dass an die Vorderräder einfahrender Fahrzeuge waagerechte Stützräder angebaut werden, die das Fahrzeug dank Schienen an den Wänden in der Spur halten.