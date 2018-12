Genua: Neubau der Katastrophenbrücke

Die alte Brücke hielt nur gut 50 Jahre, beim Einsturz kamen 43 Menschen ums Leben . Die neue Morandi-Brücke (offizieller Name: Polcevera-Viadukt) in Genua soll 1.000 Jahre halten – so der renommierte Architekt Renzo Piano (81), der aus der Hafenstadt im Nordwesten Italiens kommt und den Wiederaufbau leiten wird. Seit dem Einsturz eines Mitte August ragen noch die Trümmer der alten Brücke in den Himmel – damals war der westliche der drei Pylone mit einem etwa 250 Meter langen Teilstück der Brücke zusammengekracht, auch 250 Familien wurden obdachlos.

Bevor Renzo Piano anfangen kann – er ist Träger des Pritzker-Architekturpreises und hat Bauwerke in der ganzen Welt entworfen, darunter das Hochhaus The Shard in London und das der "New York Times" in Manhattan. In Berlin steht er hinter dem Wiederaufbau des Potsdamer Platzes, in Köln hat er das Weltstadthaus entworfen, in Lyon die „Cité Internationale“ – muss der Rest der über einen (1,2) Kilometer langen alten Brücke abgebaut werden – sie führt zum Teil über dicht besiedeltes Gebiet und kann nicht einfach gesprengt werden. Sie wird Stück für Stück zersägt und mit riesigen Kränen aus bis zu 40 Metern Höhe abtransportiert.

Im Wettbewerb hatte sich Piano mit seinen Plänen auch gegen einen Entwurf des spanischen Stararchitekten Santiago Calatrava durchgesetzt, der für seine geschwungenen Bauten wie etwa in Valencia bekannt ist. Calatrava habe weiter seine Zusammenarbeit angeboten, sagte Bucci.

Der Einsturz hatte rund 30 Fahrzeuge, unter ihnen auch mehrere Lastwagen, in die Tiefe gerissen.