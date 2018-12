Nach Euronews-Enthüllungen: Verhofstadt fordert Facebook auf, "falsches Video" zu löschen

Der belgische EU-Politiker Guy Verhofstadt richtete sich am Dienstag mit einem Schreiben an Facebook und forderte die Plattform auf, ein "falsches Nachrichtenvideo, das von der ungarischen Regierung gesponsert wurde" zu entfernen. Das Video war von Millionen Menschen angesehen worden, nachdem Euronews dessen falsche Inhalte aufgedeckt hatte.

"Ich habe dieses Video gemeldet, da es eine Aussage, die ich 2014 zur Migration gemacht habe, eindeutig falsch darstellt", schrieb Verhofstadt in seinem Brief an Facebook-Chef Mark Zuckerberg.