Paris: "Weltraumverteidigung" mit neuen Satelliten um 3,6 Mrd. Euro

SCRUB! ----- The launch of Soyuz rocket and a French military satellite has been delayed to Wednesday. Managers decided not to fuel the rocket due to unfavorable high-altitude winds over the launch base in French Guiana. ----- Peluncuran roket Soyuz dan sebuah satelit militer Perancis telah ditunda hingga Rabu. Manager memutuskan untuk tidak mengisi bahan bakar roket karena angin di ketinggian atas yang tidak mendukung diatas basis peluncuran di Guiana Perancis. ----- Source : Spaceflightnow.com ----- #Space #Cosmos #Rocketry #Tech #Technology #Science #Antariksa #LuarAngkasa #Spaceflight #Earth #Moon #Bumi #Sains #Physics #Soyuz #Rocket #RocketLaunch #FrenchGuiana #Kourou #CSO1 #French #Satellite #Launchpad #Scrub #Delay #Arianespace . #Rocketry_Launch