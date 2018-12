Schüsse in Heidelberg: 3 Tote

Nach Schüssen im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund hat die Polizei in einem Hochhaus drei Leichen gefunden. Um 22 Uhr hatte eine Nachbarin per Notruf Schüsse gemeldet. Daraufhin sperrten Sicherheitskräfte den Wohnkomplex großräumig ab. Ein Sondereinsatzkommando, Hubschrauber und eine Hundestaffel waren im Einsatz. Die Tür zur Wohnung, in der die Schüsse gefallen waren, wurde schließlich aufgesprengt.