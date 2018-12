Bayern: Statt Hummels ein Weltmeister für 80 Mio. Euro?

Ein Transfer des französischen Weltmeisters Lucas Hernández von Atlético Madrid nach München gilt als eine Option. "Ich kann weder dementieren noch bestätigen. Wir sind in der Überlegungsphase. Jetzt warten wir mal ab, ob wir am Ende des Tages im Januar was machen", sagte der Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach dem 1:0 (0:0) im letzten Heimspiel des Fußball-Jahres gegen RB Leipzig. "Ich dementiere nicht, ich kann's auch noch nicht bestätigen. Bestätigen kann man's erst, wenn was fix ist. Das ist es aber noch nicht."