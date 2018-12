Bildung und Behinderung: Inklusion von Flüchtlingskindern in Jordanien

Über 5,6 Millionen Menschen sind seit 2011 aus Syrien geflohen und haben sich im Libanon, in der Türkei, in Jordanien und anderen Ländern in Sicherheit gebracht. Die Hälfte von ihnen sind Kinder. Fast 700.000 syrische Flüchtlinge leben in Jordanien, dem nach der Türkei und dem Libanon drittgrößten Aufnahmeland.Nach Schätzungen gehen über 700.00 syrische Flüchtlingskinder in den Nachbarländern Syriens nicht zur Schule.

Die Mehrheit der syrischen Flüchtlinge lebt in städtischen Gebieten. Mafraq gehört zu den drei Gegenden, die die meisten Syrer aufgenommen haben. Die lokalen Schulen waren mit vielen Flüchtlingskindern unter anderem mit Behinderungen konfrontiert. Einer von ihnen ist der achtjährige Abd Al-Rahman. Seine Gehfähigkeit ist durch eine zerebrale Lähmung beeinträchtigt. Für ihn ist es das erste Schuljahr: "Am meisten mag ich die Naturwissenschaften und alles, was damit zusammenhängt", sagt er.

An der Al Hamra-Schule wird Abd Al-Rahman wie jedes andere Kind behandelt, auf seine speziellen Bedürfnisse wird eingegangen. Die Schule ist Teil eines Bildungsprogramms, das von der NGO Merci Corps angeboten und von der EU finanziert wird. Zwei Jahre lang fand der Achtjährige zuvor keine Schule, die ihn aufnahm:

"Wir stellen Assistenzlehrer an den Schulen und versorgen sie auch mit Möbeln und technischen Hilfsmitteln, um die Qualität der Bildung für die Kinder zu verbessern, einschließlich behinderter Kinder. Derzeit bekommen rund 300 Kinder Rehabilitationstunden", sagt Maisa Asmar, Merci Corps.

Es gibt keine genauen Zahlen über syrische Flüchtlinge mit Behinderungen in Jordanien. Laut Schätzungen könnten es bis zu 15.000 Kinder sein, von denen nur drei Prozent zur Schule gehen. Ein Grund dafür sind mangelnde Kapazitäten des nationalen Bildungssystems, aber auch die schwierigen sozioökonomischen Verhältnisse der Flüchtlinge bzw. hohe Armutsraten: