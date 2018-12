"Der Spiegel" entlässt Starjournalisten wegen Fälschung von Artikeln "in großem Umfang"

Das Wochenmagazin Der Spiegel teilte am Mittwoch mit, dass es seinen preisgekrönten Reporter Claas Relotius entlassen habe. Grund sei, dass er in den vergangenen Jahren „in großem Umfang“ Quellen und Fakten seiner Geschichten manipuliert und erfunden habe. Den gesamten Fall rekonstruierte Ullrich Fichtner, einer der Chefredakteure, in der dieswöchigen Ausgabe.

Er schrieb darin, dass Relotius inzwischen zugegeben hat, dass 14 der 60 Artikel, die er für den Spiegel geschrieben hatte, "zumindest teilweise fabriziert" seien. Die Redaktion werde weiterhin daran arbeiten, die anderen zu überprüfen.

Einige von Relotius manipulierten Artikeln sind preisgekrönt. Darunter "Die Geschichte von Ahmed und Alin", eine Reportage über zwei irakische Kinder, die vom sogenannten Islamischen Staat entführt wurden. Oder "Nummer 440“, eine Geschichte über einen unschuldigen Häftling im US-Militärgefängnis Guantanamo Bay, der bei seiner Freilassung das Gefängnis nicht verlassen möchte. Für diese und weitere Geschichten enthielt Relotius Preis für den CNN-Journalisten des Jahres 2014, den Europäischen Pressepreis 2017 und den deutschen Reporterpreis 2013, 2015, 2016 und 2018. Inzwischen hat er sämtliche Reporterpreise zurückgegeben.

Aufgedeckt durch Spiegel-Reporterkollegen Juan Moreno

Der 33-jährige Relotius begann 2011 als freier Autor beim Spiegel und wurde vor anderthalb Jahren fest angestellt. Seine Täuschung wurde von einem seiner Kollegen, Juan Moreno, aufgedeckt, der im vergangenen Monat mit ihm an einem Artikel über eine Gruppe amerikanischer Bürgerwehrleute gearbeitet hatte, die an der US-mexikanischen Grenze patrouillieren.