Fliegende Drohne legt Flughafen Gatwick lahm: Über 20.000 Betroffene

Der Londoner Flughafen Gatwick ist auch am Donnerstag weiter gesperrt geblieben. Der Grund für den Ausfall: Eine Drohne ist mehrmals über dem Flugfeld gesichtet worden. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es aber keine.

Seit Mittwochabend sind mindestens 20.000 Menschen in Gatwick gestrandet. Viele von ihnen saßen stundenlang in ihren startklaren Maschinen fest.

Dazu Justin Burtenshaw von der Polizei Gatwick: "Das geht nun schon seit 10 Stunden so. Jedes Mal, wenn wir glauben, dem Bediener der Maschine nahezukommen, verschwindet die Drohne. Und wenn wir versuchen, den Flughafen wieder zu öffnen, taucht die Drohne wieder auf. Der Flughafenbetrieb soll wohl absichtlich gestört werden."

Ein Passagier beschrieb uns die Situation: "All diese Menschen sind betroffen. Auch unsere behinderten Kinder. Ich glaube, wir waren im ersten Flugzeug, dass nicht abfliegen konnte. Wir haben vier Stunden im Flugzeug warten müssen, ohne Informationen."

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen im Südwesten Deutschlands

An mehreren Flughäfen im Südwesten Deutschlands wurden unterdessen die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt, nachdem mehrere Personen versucht haben sollen, die Abläufe am Flughafen Stuttgart auszuspähen. Auch am Pariser Flughafen Charles de Gaule soll es vor kurzem Auspähversuche gegeben haben.