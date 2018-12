Mega-Projekt: Großes ägyptisches Museum

Wir befinden uns am Fuße der Pyramiden bei Kairo, um das demnächst fertig gestellte Große Ägyptische Museum zu entdecken. 5.000 Menschen arbeiten an diesem Mega-Projekt! Es ist ein einzigartiger Ort mit rund 100.000 Artefakten auf 50.000 Quadratmetern. Hier können Sie zum ersten Mal den 1922 entdeckten, fabelhaften Tutanchamun-Schatz in seiner Gesamtheit bewundern. Tutanchamun, der Pharao, der vor mehr als 3.000 Jahren das Königreich Ägypten während seiner Blütezeit regierte.

Das Projekt ist auch eine einzigartige Partnerschaft: Seit 2008 arbeiten japanische und ägyptische Wissenschaftler Hand in Hand, um die ägyptischen Antiquitäten zu erhalten und wiederherzustellen.