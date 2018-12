Musikalische Liebeserklärung: "Britain Come Back"

Dunkel, düster, traurig – so fühlt Europas Jugend, wenn sie an den Brexit denkt. Denn der Kontinent hat den Briten so viel zu verdanken, zum Beispiel Take That, die berühmteste Boyband der Insel mit ihren herzzereissenden Songs von Liebe und Trennungsschmerz. „Britain come Back“ heißt der Song, den fünf junge Niederländer, die Breunion Boys, komponiert haben, um das vereinigte Königreich zum Bleiben zu bewegen.