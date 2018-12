Putins Fragestunde im Kreml: "Schwer vorstellbar, was als nächstes passieren wird"

Im Gegensatz zu den USA will Putin den INF-Vertrag über den Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen bewahren: "Nachdem die Vereinigten Staaten den entsprechenden Vertrag, diesen Vertrag, der der Grundstein für die Nichtverbreitung und die Beendigung eines Wettrüstens war, verlassen hatten, mussten wir mit der Schaffung einer neuen Art von Waffe zur Überwindung dieses Raketenabwehrsystems reagieren. Es ist schwer vorstellbar, was als nächstes passieren wird. Diese (US-)Raketen wären in Europa positioniert. Was werden wir tun? Wir müssen gewährleisten, dass wir sicher sind. Und dann würden sie sich beschweren, dass wir einen Vorteil haben. Wir streben nicht danach, einen Vorteil zu erlangen. Wir sind bestrebt, ein angemessenes Gleichgewicht zu halten und unsere Sicherheit zu gewährleisten."