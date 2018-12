US-Truppenrückzug aus Syrien heftig umstritten

Offenbar im persönlichen Alleingang hat US-Präsident Donald Trump beschlossen, die US-Soldaten aus Syrien zurückzuziehen, weil die Terrororganisation „Islamischer Staat“ ("IS") besiegt sei. Nun beginne die nächste Phase dieses Einsatzes, so das Weiße Haus über die in den eigenen Reihen massiv kritisierte Entscheidung.

Trump selbst schrieb auf Twitter: «Wir haben den IS in Syrien geschlagen, das war der einzige Grund, während der Trump-Präsidentschaft, dort zu sein.»