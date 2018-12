13 Kumpel bei Grubenunglück getötet - Nationaltrauer in Polen

Schriftgrösse Aa Aa

Bei einer verheerenden Explosion in einem Steinkohlebergwerk im Osten Tschechiens sind mindestens 13 Arbeiter getötet worden. Tschechische Medien berichteten, zwei Männer seien mit lebensgefährlichen Verbrennungen in ein Krankenhaus der nahegelegenen Stadt Karvina gebracht worden. Acht Kumpel hätten leichte Verletzungen erlitten. In einer Tiefe von knapp 900 Metern hatte sich aus noch ungeklärter Ursache ein Luft-Methangas-Gemisch entzündet.

Schon öfter Zwischenfälle Ein Kumpel schilderte: "In dieser Mine bildet sich oft Methangas. Ich arbeite an Messungen mit. Methangas gab es hier schon immer. Im Gegensatz zu anderen Minen etwa in Polen. Ich weiß nicht, was genau unter Tage passiert ist. Unfälle und Entflammungen gab es hier aber schon öfter."