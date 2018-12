Der Weihnachtsmann ist unterwegs

Für die Finnen ist der Weihnachtsmann genauso eine finnische Erfindung wie die Sauna und jedermann und jedes Kind in Finnland weiß, dass er mit seinem Rentierschlitten von Korvatunturi in Lappland aus in alle Welt fliegt.

Hunderttausenden Kindern und auch einigen Erwachsenen wird er in der ganzen Welt die Weihnachtsgeschenke bringen.

Wie aus sicherer Quelle verlautete, passen Fluglotsen an Heiligabend besonders gut auf, damit "Jjoulupukki", so heißt der Weihnachtsmann auf Finnisch, mit seiner wichtigen Fracht sicher den Luftraum durchquert.

Aufgrund der steigenden Popularität und Bekanntheit der Region plante man, am Berg Korvatunturi einen weihnachtlichen Themenpark zu errichten.

Da der Berg jedoch in einem großen Schutzgebiet liegt und der Weihnachtsmann die Ruhe liebt, wurde der Park in Rovaniemi, etwa 238 Kilometer vom Korvatunturi entfernt, angelegt.