No Comments der Woche: Disgusting Food Museum, geflohene Zebras und der Weihnachtsmann im Aquarium

Viele in Dresden haben nicht schlecht gestaunt: Vier Zebras sind aus einem Zirkus entflohen. Die Polizei war am Montag mit sieben Streifenwagen und zwei berittenen Beamten im Einsatz und versuchte die Tiere wieder einzufangen.

Sushi aus Fischsperma, Heuschrecken, Stierpenis oder Fledermaus-Suppe sind nur einige der "Köstlichkeiten", die Besucher in einer Ausstellung in Los Angeles bestaunen können. Das 'Disgusting Food Museum', auf Deutsch 'Museum der ekelhaften Lebensmittel', zeigt Gerichte aus aller Welt.

Für die Finnen gehört der Weihnachtsmann genauso zu ihrem Land wie die Erfindung der Sauna. Jedes Kind in Finnland weiß, dass er mit seinem Rentierschlitten von Korvatunturi in Lappland aus in alle Welt fliegt.

Aufgrund der steigenden Popularität und Bekanntheit der Region plante man, am Berg Korvatunturi einen weihnachtlichen Themenpark zu errichten. Der Berg befindet sich aber in einem großen Schutzgebiet, weswegen der Park in Rovaniemi, etwa 238 Kilometer vom Korvatunturi entfernt, angelegt wurde.