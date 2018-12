In Bayern sind die Perchten los

Spukgestalten gehen um, in der kleinen Gemeinde Kirchseeon östlich von München.

Nach altem Volksglauben kommen die sogenannten Perchten am Thomastag, dem 21. Dezember, dem Tag der Wintersonnenwende. Und so ist es in dem bayerischen Dorf Tradition, während der dunklensten Tage des Jahres als Percht verkleidet, zu marschieren, zu singen und zu tanzen, um die Natur wieder zum Leben zu erwecken.