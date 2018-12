Verhaftungen im Wiener Mafia-Mord

Der getötete Vladimir R. war erst seit dem 7. Dezember wieder auf freiem Fuß, er soll in Belgrad eine mehrmonatige Haftstrafe wegen Bombendrohung, illegalen Waffenbesitzes und Dokumentenfälschung verbüßt haben. Wenige Tage nach seiner Entlassung war der Montenegriner in Wien aufgetaucht.

Drogenkrieg und Verbindungen zur Mafia

Als Hintergrund wird von ein Clankrieg um Drogen vermutet, Österreich ermittelt gemeinsam mit Serbien und Montenegro.

Laut serbischen und montenegrinischen Medien handelt es sich bei den zwei Niedergeschossenen um Angehörige des mafiösen Kavacki-Clans. Der Clan führt seit Jahren einen Krieg mit dem Skaljarski-Clan.

Hintergrund der blutigen Fehde soll ein Streit um Drogen-Geschäfte sein. Die eine Bande soll der anderen Ende 2014 rund 200 Kilo Kokain gestohlen haben, das in einer Wohnung im spanischen Valencia gebunkert war. Es begannen blutige Abrechnungen, zuerst in Valencia, danach in Montenegro und in Serbien. Dutzende Personen sollen seither eines gewaltsamen Todes gestorben sein.