Pompeji: Archäologen finden Pferd mit edlem Geschirr

Archäologinnen und Archäologen haben an der Ausgrabungsstätte in Pompeji die Überreste eines Pferdes entdeckt. Das Skelett wurde in einer gut erhaltenen Villa außerhalb der ehemaligen Stadtmauern der antiken Stadt gefunden, so die Ausgrabungsstätte. Das Anwesen gehörte vermutlich einem hochrangigen Offizier. Es sei bereits das dritte Pferd, das in dem Stall entdeckt wurde. Neben dem Tier fand man wertvolles Militärgeschirr.