Talfahrt an US-Börse: Trump schießt erneut gegen Fed

Keine ruhigen Weihnachten am US-Aktienmarkt: Die Börse in New York eröffnete an Heiligabend erneut mit Kursverlusten - und das, obwohl Finanzminister Steven Mnuchin am Sonntag versucht hatte, die Märkte zu beruhigen. Gerüchte, die besagten, dass Präsident Donald Trump den Chef der Notenbank Fed entlassen wolle, seien nicht wahr, so Mnuchin.