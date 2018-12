Die Einheimischen im baskischen Dorf Ea in Nordspanien singen traditionell am Morgen des 24. Dezembers Weihnachtslieder, die als "Marijesiak" (Maria- und Jesus-Lieder) bekannt sind. Dabei halten die Sänger an verschiedenen Orten in der ganzen Stadt an.

Marijesiak sind Lieder, die sich auf biblische Szenen beziehen.

Die Lieder werden neun Tage vor Weihnachten jeden Tag im ganzen Baskenland aufgeführt, die letzte Aufführung findet am Heiligabend statt.