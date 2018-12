Ätna auf Sizilien: Erster seitlicher Ausbruch seit zehn Jahren

"Seit Montagmorgen neun Uhr beobachten wir Schwarmbeben", so der Vulkanologe Eugenio Privitera. "Bisher wurden 300 registriert, die meisten davon in geringer Tiefe, in der Nähe der Krater am Gipfel. Später war zu beobachten, wie die Beben den gesamten Vulkan erfassten, insbesondere die südliche Grenze des Bove-Tals."

Aufgrund schlechter Sicht infolge des Ascheausstoßes schränkten die Behörden den Luftverkehr vorübergehend ein. Der Flughafen von Catania an der Ostküste der Insel musste zeitweise geschlossen werden. Berichte über Sachschäden oder Verletzte gab es bislang nicht.