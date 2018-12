Sexuelle Belästigung: Spacey geht in die Offensive

Es hat einen doppeldeutigen Titel: "Let Me Be Frank", "lassen Sie mich offen sprechen" - oder: Lassen Sie mich Frank sein. Drei Minuten lang gibt Spacey noch einmal den skrupellosen Präsidenten Frank Underwood, seine letzte Paraderolle in der Serie "House of Cards".

"Natürlich haben manche alles geglaubt und warten jetzt mit angehaltenem Atem darauf, dass ich alles gestehe. Ungeduldig warten sie darauf, dass alle Vorwürfe wahr sind und ich bekomme, was ich verdiene. Aber ohne Beweise würden Sie die üblen Vorwürfe nicht glauben – oder? Ohne Fakten würden Sie kein Urteil fällen – oder würden Sie das tun? Nein, Sie würden das nicht – Sie nicht."

Er sät Zweifel, gibt sich kämpferisch - ohne die gegen ihn vor über einem Jahr erhobenen Vorwürfe auch nur zu erwähnen.