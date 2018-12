Aquarius macht die Migrantenkrise 2018 deutlich

630 Frauen und Männer waren auf dem Schiff Aquarius. Euronews-Reporterin Anelise Borges war mit an Bord, als die Nachricht kam, dass Italien seine Häfen für Migrantenrettungsschiffe schließt. Die Aquarius und das Schicksal der Menschen brachten die Probleme der europäischen Einwanderungspolitik an die Oberfläche. Auch Malta verweigerte der Aquarius die Einfahrt in einen Hafen. Die Aquarius und Europa saßen fest.