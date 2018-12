Es drohen 5.000 Euro Strafe pro Tag: Belgien muss sechs Kinder von IS-Kämpfern heimholen

Seit der sogenannte "Islamische Staat" in ihrer Hochburg Al-Rakka besiegt wurde wurden zahlreiche IS-Kämpfer, deren Ehefrauen und Kinder in den Kurdengebieten in Syrien und im Irak inhaftiert. Im Lager Al-Hol (oder Al-Haul) in der Nähe von Hassaka sind mehrere belgische Familien inhaftiert - darunter die Belgierinnen Tatiana Wielandt (26) und Bouchra Abouallal (25) mit sechs Kindern.