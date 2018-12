Genua – ein Blick zurück, ein Blick in die Zukunft

Vier Monate nach dem Einsturz der Morandi-Brücke sind wir noch einmal nach Genua gereist. Dort versuchen Unternehmen, den richtigen Umgang mit der Krise zu finden. Familien, die ihr Heim verloren haben und Überlebende glauben, dass nichts mehr so sein wird wie zuvor.

Eine Stadt, die auseinandergerissen wurde, und die jetzt unter dem Verlust und den Folgen des Einsturzes leidet. Der Feuerwehrmann Luca Infantino hatte am 14. August Dienst. Er hätte so ein Desaster in seiner Heimatstadt nie erwartet.