Jürgen Klopp: "Ich würde das Mikrofon wegwerfen"

Derzeit ist Liverpool in der englischen Premier League Spitzenreiter.

"Wir haben letztes Jahr ein wenig gefühlt, wie es sein könnte (ein Sieg in der Premier League). Wir waren ein paar Mal nah dran. So ist es nun mal. Aber wir sind nicht dumm, das zeigt, dass wir nicht schlecht sind, offensichtlich können wir dorthin kommen, also versuchen wir es noch einmal. Versuchen wir, so erfolgreich wie möglich zu sein, und du kannst nicht, in keinem Sport in einer Welt, ohne, du kannst nicht ohne irgendeinen Hunger erfolgreich sein. (...)"

"Es gibt keinen Druck. Ich sehe den Druck nicht, den Druck, den Druck, den es gibt, natürlich, weil wir gegen Newcastle gewinnen wollen, was schwierig genug ist. Das ist es also. Aber wenn ich jetzt, wenn ich zuhören würde, wenn ich nicht weiß, wer das Spiel macht..... Am zweiten Weihnachtstag senden wir die Spiele nicht, wir auch nicht. (lacht) Gut! Ich meine in den Interviews vor dem Spiel. Die Spieler kommen und ich würde vorbeikommen und jemand würde mit ihm über solche Sachen zur Zukunft reden. Ich würde das Mikrofon nehmen und es nur wegwerfen, weil das nicht fair ist.

Wir müssen Fußball spielen, und es geht nicht darum, darüber nachzudenken. Was können wir tun und jemand, der in all diesen Spielen ist, ist sehr schwierig, sie sind wirklich schwierig und nur weil wir ein paar von ihnen gewonnen haben, bedeutet das nicht, dass es einfach war, dass du es nicht warst, dass du sie alle gesehen hast. Es ist wirklich schwierig und erfordert unseren ganzen Fokus und das ist es, was wir tun müssen. Nichts. Das ist kein Test für die Jungs. Wenn sie es können. Wenn du nicht mehr für uns am Tisch am dritten Januar zum Beispiel bist, dann haben wir vielleicht das Spiel verloren, wahrscheinlich haben wir das Spiel bis dahin verloren. So bedeutet das, wenn ich jemals irgendetwas Scheiße war. Wenn wir eines Tages ein Spiel verlieren und alle sofort anfangen zu sagen, dann zeigen sie, dass ich mit Depressionen nicht umgehen kann". Ja, es sind noch 17 Spiele zu spielen oder so etwas in der Art. Also, was auch immer du bist, wenn du aufgeregt bist. Gut. Ich (bin) entspanne mich völlig mit der Situation, um ehrlich zu sein. So ist es nun mal. In diesem Moment bin ich nicht entspannt bei den Spielen, weil ich wirklich auf Zack bin. würde ich sagen. Aber von all den Dingen rund um die Geschichten und all ihren Sachen ist alles cool. Es gibt keinen zusätzlichen Druck auf uns, weil wir einen Abstand von vier Punkten haben."