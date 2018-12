Trump auf Überraschungsbesuch im Irak

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania sind am zweiten Weihnachtsfeiertag in den Irak gereist, um US-Soldaten zu besuchen. Trump verteidigte dort auch den Truppenabzug aus Syrien. Die USA könnten nicht weiter der Weltpolizist sein, erklärte der US-Präsident. Es sei nicht fair, wenn die Vereinigten Staaten allein die Last trügen.