Ramstein: "Hallo, Leute" - Trumps Zwischenstopp in Deutschland

US-Präsident Donald Trump hat auf der Rückreise aus dem Irak einen Zwischenstopp auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz eingelegt. Zunächst empfing Trump einige Offiziere an Bord der Air Force One.

Anschließend begrüßten der Präsident und First Lady Melania zahlreiche Soldaten in einem Hangar. "Hallo, Leute", sagte der Präsident und schüttelte zahlreiche Hände, wie das Weiße Haus mitteilte. Anschließend posierten Trump und seine Frau für Selfies und andere Fotos mit den Truppen.

Seinen Überraschungsbesuch bei den US-Truppen im Irak hatte Trump dazu genutzt, um seine umstrittene Entscheidung für den angekündigten Abzug aus Syrien zu verteidigen. "Ich habe von Anfang an klargemacht, dass unsere Mission in Syrien darin besteht, der Terrormiliz IS ihre Hochburgen zu nehmen. Wir sind nicht für den Staatsaufbau zuständig. Der Wiederaufbau Syriens erfordert eine politische Lösung. Und die sollte von den sehr reichen Nachbarländern Syriens geleistet werden, nicht von den Vereinigten Staaten. Lasst sie dafür bezahlen! Und das werden sie auch ... das werden sie", so Donald Trump.

Es war die erste Visite Trumps bei in ausländischen Krisengebieten stationierten US-Kampftruppen überhaupt. Die USA verfügen immer noch über rund 5.000 Soldaten im Irak, um die Regierung in ihrem Kampf gegen die Terrormiliz IS zu unterstützen. Trump sagte, die USA hätten keine Pläne, sich auch aus dem Irak zurückzuziehen.