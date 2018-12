Anschlag gegen Touristenbus bei Gizeh: Mindestens 4 Tote

Beim Anschlag gegen einen Touristenbus in Gizeh bei Kairo in Ägypten sind mindestens vier Menschen getötet worden.

Die Bombe explodierte auf einer vielbefahrenen Straße in der Nähe der Pyramiden kurz nach 18 Uhr Ortszeit am Freitagabend. Nach zahlreichen Anschlägen gegen Touristen und koptische Christen in den vergangenen Jahren wurden die Sicherheitsmaßnahmen in Ägypten massiv verstärkt.

Der Anschlag gegen den Touristenbus war die erste Attacke gegen ein touristisches Ziel seit mehr als einem Jahr. Seit 2011 waren die Touristenzahlen in Ägypten zurückgegangen, in den vergangenen Monaten hatte es aber eine leichte wirtschaftliche Erholung gegeben.