Dow Jones: Plus nach Achterbahnfahrt

Nach einer steilen Achterbahnfahrt an der New Yorker Börse schloss der Dow Jones am vorletzen Handestag des Jahres mit einem Plus von 1,1 Prozent. Zuvor war er im Laufe des Tages bis zu 1,8 Prozent gefallen. Auch der technologielastige Nasdaq erholte sich bis zum Ende des Handelstages am Donnerstag.

Japanische Börse: schlechtestes Jahresergebnis seit 2011

In Japan endete eines der schwächsten Börsenjahre seit langem: Der japanische Leitindex Nikkei schloss an seinem letzten Handelstag des Jahres mit seinem ersten Verlust seit 2011. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 17,8 Prozent und verbuchte seinen höchsten Jahresverlust seit 2011.