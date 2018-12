Frankreich: Erneut Ärger um Macrons Ex-Leibwächter Benalla

In Frankreich schlägt die Affäre um den ehemaligen Leibwächter von Präsident Emmanuel Macron erneut hohe Wellen. Alexandre Benalla soll auch nach seiner Entlassung durch den Präsidentenpalast mit Diplomatenpass gereist sein.

Der 27-Jährige war am 1. Mai in Paris auf Demonstranten losgegangen. Nachdem dies in den Medien bekannt wurde, musste Benalla den Elysée verlassen. Der Fall brachte Macron und seine Umgebung in die Kritik.