"Danke an alle, die ihn geliebt haben": Israelischer Schriftsteller Amos Oz mit 79 gestorben

Der israelische Schriftsteller Amos Oz ist tot. Das gab seine Tochter Fania Oz-Salzberger an diesem Freitag auf Twitter bekannt. Er sei an Krebs gestorben, so Oz-Salzberger weiter, und habe im Schlaf seine Ruhe gefunden. Zuletzt bedankte sie sich: "Danke an alle, die ihn geliebt haben."