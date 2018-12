Rettungsschiff "Open Arms" mit mehr als 300 Migranten an Bord in Spanien angekommen

Das Rettungsschiff Open Arms ist mit mehr als 300Migranten an Bord in Spanien angekommen. Es lief am Freitag in den Hafen von Campamento bei Algeciras ein.

REUTERS/Jon Nazca

Das Schiff gehört zur privaten spanischen Rettungsorganisation Proactiva Open Arms

Die private spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms schrieb auf Twitter: