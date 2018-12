No Comment der Woche: Der Weihnachtsmann und die Katastrophen

Eigentlich war ja gerade Weihnachten, aber für die vom Tsunami betroffenen Menschen in Indonesien war es sicher nicht überall ein fröhliches Fest. Viele Indonesier vertrauen der Regierung nicht mehr, weil es vor dem Tsunami mit hunderten Toten keine Warnung gegeben hat. Einige Menschen, deren Häuser zerstört wurden, fliehen beim kleinsten Anzeichen von steigendem Wasser in die Berge oder zumindest in höher gelegene Regionen.

Auch auf Sizilien haben die Menschen wieder Angst - vor dem Vulkan Ätna, denn verursacht durch den Vulkanausbruch hat es dort ein Erdbeben der Stärke 4,8 gegeben. Selbst Experten aus Catania können bisher nicht voraussagen, wie sich die Aktivität des Ätna weiter entwickeln wird.

Doch wie auch gehbehinderte Menschen auf einer Tanzaufführung glänzen können, das zeigt ein ganz besondere Künstlergruppe aus Venezuela.