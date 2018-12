Streit um Böller: 4.500 Tonnen Feinstaub an Silvester

Die Stimmung kippt gegen Rauchschwaden, Raketen und Böller an Silvester. Deutsche Umwelts- und Sicherheitsexperten rufen zu Verhaltensänderungen auf. Seit 2004 Jahren greifen die Deutschen Jahr für Jahr tiefer in die Taschen, um Böller und Raketen durch die Luft fliegen zu lassen. Für diesen Jahreswechsel erwartet der Verband der Verband der pyrotechnischen Industrie zumindest die Wiederholung der Rekordumsätze der beiden Vorjahre von 137 Millionen Euro.

Andere Zahlen wirken alarmierend. Der Feinstaub in der Luft steigt explosionsartig. Laut des deutschen Umweltbundesamtes werden allein in der Silvesternacht 4.500 Tonnen Feinstaub in die Luft katapultiert. Das entspreche nicht weniger als fünfzehn Prozent des jährlichen Gesamtausstoßes im deutschen Straßenverkehr.