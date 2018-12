Mauer zu Mexiko: Trump macht Demokraten für Tod von Kindern verantwortlich

US-Präsident Donald Trump macht die Demokraten für den Tod von zwei Migranten-Kindern in US-Gewahrsam verantwortlich. Der Tod von Kindern und was an der Grenze passiere sei der Fehler der Demokraten und ihrer pathetischen Migrationspolitik, die es den Leuten erlaube zu glauben, dass sie von weit her kommen und illegal in die USA einreisen könnten - schrieb Trump auf Twitter.