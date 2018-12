20 Jahre Euro: Geburtstag und Abgesang?

Schriftgrösse Aa Aa

Der Euro feiert mit dem Jahreswechsel seinen 20. Geburtstag. Am 1. Januar 1999 wurde die Währung zunächst im Bankwesen als Buchgeld eingeführt, drei Jahre später kamen dann die Münzen und Banknoten in Umlauf. Heute ist der Euro das Zahlungsmittel in 19 der 28 Staaten der Europäischen Union.

Für den 500-Euro-Schein allerdings hat die letzte Stunde geschlagen: In Deutschland und Österreich wird die Banknote nur noch bis zum 26. April ausgegeben, in den übrigen EU-Ländern ist für den 500er bereits am 26. Januar Schluss.