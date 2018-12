Keine Neujahrsfeiern in Banja Luka

In Banja Luka in der zu Bosnien und Herzegowina gehörenden Republik Srpska sind aufgrund anhaltender Demonstrationen die Neujahrsfeierlichkeiten abgesagt worden. Dies geschehe aus Sicherheitsgründen, sagte der Bürgermeister. Die Demonstranten fordern die Aufklärung des Todes von David Dragicevic. Der Polizei zufolge ertrank der junge Mann im März unter Drogeneinfluss in einem Kanal.