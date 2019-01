60.000 Menschen beim Neujahrsschwimmen

Das traditionelle Neujahrsschwimmen ist in den Niederlanden geradezu Volkssport: Bis zu 60.000 Menschen sollen am Neujahrstag an über 100 Standorten im ganzen Land, in Nordsee, Flüssen und Seen, dem eiskalten Vergnügen frönen.

Die größte Veranstaltung findet mit rund 10.000 Teilnehmern in Scheveningen bei Den Haag statt. Jung und Alt sprangen dieses Jahr bei einer Wassertemperatur von 7 Grad und einer Lufttemperatur von 9 Grad Celcius ins Meer. Bei dem starken Wind soll die gefühlte Temperatur laut Organisatoren bei 5 Grad gelegen haben.

Die Tradition des Neujahrsschwimmens reicht bis in die 1960er Jahre zurück. Heute findet das Event als Wohltätigkeitsveranstaltung statt, bei der jeder Schwimmer ein Ticket kaufen muss.