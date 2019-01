Flüchtlinge in Matratzen versteckt

Beamte der Zivilgarde haben an der Grenze zur spanischen Nordafrika-Exklave Melilla zwei Flüchtlinge aufgegriffen, die sich in Matratzen versteckt hatten. Die beiden Männer aus Afrika südlich der Sahara hatten versucht, von Marokko in die autonome Stadt und so auf EU-Gebiet zu gelangen.

Die Matratzen waren in Plastik verpackt und auf einen weißer Lieferwagen geschnallt. Dem Fahrer des Fahrzeugs gelang die Flucht in Richtung des marokkanischen Staatsgebiets. Die Zivilgarde schnitt die Matratzen auf und befreite die beiden jungen Männer, die unverletzt waren und keine medizinische Versorgung benötigten. Ereignet hat sich der Vorfall am Grenzübergang Farhana, dem zweitgrößten der vier Übergänge, die Marokko mit der autonomen Stadt verbinden.